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Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает высокой вероятность получения Украиной новой программы с Международным валютным фондом в этом году, сообщает пресс-служба НБУ.

«Новый меморандум МВФ будет включать все требования, которые не были выполнены страной в пределах прошлых программ. Обычно это каркас следующего документа. Дальше начинаются переговоры по новым пунктам... В течение следующих нескольких недель - до ежегодной встречи директоров МВФ в Вашингтоне мы обработаем все вопросы. Вероятность получения новой программы МВФ в этом году высокая», – подчеркнула она.

Как сообщал ForUm, 26 сентября правительство заявило, что между Украиной и Международным валютным фондом переговоры о новой программе находятся в активной стадии. Так, на сегодня остается действующей 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

В МВФ заявили, что миссия Фонда начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что новая программа сотрудничества  с Международным валютным фондом будет подписана в декабре.
ForUm

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