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Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная подала электронную декларацию, в которой отмечается, что она претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующая декларация опубликована в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает Укринформ.

Светличная задекларировала две квартиры в Харькове и автомобиль Peugeot 2014 выпуска. За 2018 год она получила более 214 тыс. грн зарплаты, а также получила подарок на 261,5 тыс. грн.

Напомним, Светличная стала временным исполняющим обязанности председателя Харьковской ОГА 29 августа 2016 года, а возглавила область с 15 октября этого же года - на эту должность ее назначил пятый президент Петр Порошенко.

9 сентября Кабинет Министров Украины принял решение о повторном назначении Светличной председателем Харьковской ОГА.
ForUm

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