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На своем заседании Кабинет Министров Украины принял решение о повторном назначении Юлии Светличной председателем Харьковской ОГА, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА.

И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА.

 
ForUm

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