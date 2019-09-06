На своем заседании Кабинет Министров Украины принял решение о повторном назначении Юлии Светличной председателем Харьковской ОГА, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.
Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА.
И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА.
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