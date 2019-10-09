Единство – это не политический слоган, а исполнение заповеди Божией.

Фото: moseparh.ru

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в день преставления преподобного Сергия Радонежского, сообщается на сайте moseparh.ru.

«Преподобный Сергий — это угодник Божий, который всю свою жизнь посвятил созиданию единства между людьми. То, что я скажу, хорошо известно, но еще раз повторю: наименование созданного им монастыря в честь Святой Троицы было выбрано именно для того, чтобы показать важность единства и в духовной, и в земной жизни человека. Там, где любовь, там единство, где единство, там общение; а где разрушается единство, там прерывается общение, и на этой злой почве всегда прорастают плевелы ненависти, вражды и войн. Поэтому единство — не политический слоган, не призыв, имеющий прагматические цели. Единство — это исполнение Божией заповеди, потому что заповедь о любви, Господом принесенная в мир, это и есть заповедь о единстве», - рассказал Патриарх Кирилл.

Глава РПЦ призвал верующих молиться Богу, «чтобы никакие человеческие грехи, политические конфликты, межнациональные распри никогда не разделяли единое тело Русской Православной Церкви, впитавшей в себя множество народов и народностей, людей разных взглядов и убеждений, объединенных вокруг великих идеалов, главным из которых был идеал Святой Троицы».

Он отметил, что празднование дня памяти известного святого совпало с историческим событием, когда «Русский экзархат» перешел в юрисдикцию РПЦ.

«Нынешнее празднование дня преподобного Сергия […] совпало с замечательным событием. Как известно, в результате трагических событий, сотрясших жизнь нашего народа, — революции и гражданских конфликтов […] восстал брат на брата, […] пролегли те же самые границы отчуждения и вражды. Разделилась и Церковь Русская, но двенадцать лет назад по милости Божией, предстательством Царицы Небесной, мудростью наших церковных руководителей удалось достичь единства со значительной частью Русской Православной эмиграции, объединенной под омофором Русской Зарубежной Церкви. А вчера на заседании Священного Синода произошло историческое событие — возвращение другой части русской эмиграции, порожденной революцией и гражданской смутой, не входившей в состав Русской Зарубежной Церкви и в приходы Московского Патриархата в Западной Европе. […] Мы молитвенно поставили точку в разделениях и конфликтах. Поистине историческое событие, и я рад сообщить вам о нем, особенно с этого амвона.

Еще раз подчеркну непреходящее значение Троице-Сергиевой лавры как лавры Преподобного, […] как места прославления Святой Троицы, являющей нам образ Божественного единства, через которое все мы призываемся преодолевать человеческие разделения и конфликты, ибо единство рода человеческого благословлено Самим Богом, давшим начало этому роду от Адама и Евы, от единого брачного союза и призвавшего весь человеческий род осознавать друг друга братьями и сестрами и стремиться к единству», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.

Как сообщалось, в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры в день памяти преподобного Сергия Радонежского Патриарху Кириллу сослужил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, представители епископата и духовенства.