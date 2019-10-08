Кабинет Министров поручил Нафтогазу, Укртрансгазу и Винницагазу и Винницкой ОГА обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия Газпрома.

Соответствующее распоряжение Кабмина № 921-р от 29 сентября обнародовано на правительственном портале.

«Акционерным обществам «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз», публичному акционерному обществу «Винницагаз», Винницкой облгосадминистрации, Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (по согласию), принять все действенные меры для обеспечения газом города Могилев-Подольского Винницкой области для решения вопроса относительно импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия публичного акционерного общества «Газпром», – говорится в документе.

Напомним, ранее премьер-министр Республики Молдова Майя Санду заяывила, что если Россия не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца этого года, это может обернуться для Молдовы экономическими проблемами, ведь эта страна не сможет получать российский газ, от которого зависит.