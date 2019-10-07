Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о новой волне заказных материалов о нем.

«Волна грязи увеличивается. Насколько я знаю, на телеканалы обратились с коммерческим запросом на съемки сюжета о Кличко. В частности, о доме в Лютеже, который принадлежит моей семье. Готовят акцию ряженых - мол, «незаконно построенный», близко к берегу и так далее. Так вот, дом я купил уже построенным в 2013 году. Мэром я тогда не был. Дом задекларирован. Деньги, за которые приобрел, – тоже в декларациях. Расположено здание в 150 метрах от берега. Лес не рубил, реку не засорял. Заказчикам скажу одно: не тратьтесь на пустые акции», - написал он в Facebook.

Мэр призвал журналистов «не участвовать в грязных кампаниях и не распространять ложную информацию».

«А СМИ, которые не побрезгуют взять деньги за распространение заказной лжи, должны помнить об ответственности в правовом поле. Также знаю, что с заказными чернушными статьями обратились и к нескольким интернет-СМИ. Но все равно я верю, что не все журналисты манипулируют, не все СМИ пренебрегают стандартами журналистики и своим именем», - написал он.

Напомним, Подольский районный суд Киева оставил без рассмотрения гражданский иск мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира против телеканала «1+1».