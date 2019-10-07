Подольский районный суд Киева оставил без рассмотрения гражданский иск мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира против телеканала «1+1».

«Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу «1+1» о защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали из-за лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей», - написал Кличко в Facebook.

«И как такое может быть в правовом государстве, когда граждане обращаются в суд, а суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того как судья сначала пытается взять самоотвод по делу», - возмутился он.

При этом Кличко заверил, что будет добиваться справедливости и подавать новые иски.

Как сообщал ForUm, Кличко подал иск на «1+1» в конце июля.