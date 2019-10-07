Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал историческим решение принятия в состав Русской Православной Церкви Архиепископии приходов русской традиции с центром в Париже, которая до недавнего времени находилась в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Фото: Русский экзархат

Как сообщает patriarchia.ru, постоянным членом Священного Синода является Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Сегодня священный синод принял историческое решение. В состав Русской Православной Церкви вошла архиепископия приходов русской традиции с центром в Париже, которая до недавнего времени находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата. Архиепископия была одной из частей русской православной эмиграции, порожденной революцией и гражданской войной. "Парижская" церковная эмиграция прошла очень сложный путь - от конфронтации с Русской Церковью, обусловленной политическими обстоятельствами, до принятия решения о вхождении в состав Московского Патриархата. Но и мы все прошли соответствующий путь, и воссоединение стало возможно не только потому, что многое изменилось в Западной Европе, но и потому, что многое изменилось в жизни нашей страны и нашей Церкви»», - прокомментировал Патриарх Кирилл решение синода РПЦ.

*** «Русский экзархат» появился в 1921 году. В 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата.

В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске «Русского экзархата».

14 сентября архиепископ Иоанн (Реннето) направил Патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что клирики и миряне, «высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату».

Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами. 28 сентября в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором большинство клириков приняли обращение о присоединении к РПЦ, как это сделал ранее и глава архиепископии Иоанн (Реннето).