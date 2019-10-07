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У нас есть время лучше подготовить нашу делегацию к работе в ПАСЕ, поговорить с партнерами и в конце этого или начале следующего года мы примем решение относительно дальнейшей линии поведения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

Яременко сообщил, что Украина сделала заявление относительно рассмотрения в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму.

«Мы сделали ряд заявлений по волнующим нас вопросам. Например, это рассмотрение в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму. Решение должно быть примерно в январе, посмотрим, каким оно будет», - заявил он.

Также Украина ожидает реакцию Франции относительно доклада о положении крымских татар в оккупированном Крыму.

Напомним, новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована в Верховной Раде 17 сентября, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии.
ForUm

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