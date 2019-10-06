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Участники народного вече Остановим капитуляцию в Киеве пошли от Майдана Независимости к зданию Офиса президента на Банковой.

Люди продолжают скандировать Нет капитуляции, в их руках красно-черный, сине-желтый и крымскотатарские флаги.

Позже участники начали скандировать Зелю вон!, Украина — не рояль и Импичмент.

Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.

Напомним, в полиции Киева сообщили, что на вече находится около 10 тысяч человек, нарушений не зафиксировано

На Майдане Независимости службу несут 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
ForUm

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