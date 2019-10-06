На акцию протеста «Остановим капитуляцию» против реализации «формулы Штайнмайера» и особого статуса Донбасса, которая проходит сегодня в Киеве, вышли почти 10 тысяч человек. Об этом сообщила столичная полиция на странице в Facebook.

По данным правоохранителей, почти 10 тысяч человек участвуют в акции протеста на Майдане Независимости. Пока не было зафиксировано ни одного правонарушения.

Также сообщается, что для обеспечения правопорядка во время акции протеста в Киеве на Майдан Независимости прибыли 300 сотрудников полиции, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.