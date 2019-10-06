Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста Госдепартаменту США из-за допроса сотрудником ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой.

Об этом посол России в США Анатолий Антонов написал в Twitter, назвав такие действия американской стороны «неприемлемыми».

Он добавил, что Юмашева прибыла в США для участия в форуме Форт-Росс Диалог.

The Embassy has sent a note of protest to @StateDept over @FBI questioning of Russian parliament member Inga Yumasheva upon arrival to the US, where she planned to participate in the #FortRossDialogue.#Antonov: Russia considers such actions unacceptable

☑️https://t.co/mA5BPOJ9Rf pic.twitter.com/DndeoRfCVo — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 5 октября 2019 г.

Как сообщает русская служба Радио Свобода со ссылкой на посла Анатолия Антонова, Юмашеву допрашивали в отдельной комнате около часа. Дипломат утверждает, что ей ставили «непонятные и неприемлемые» вопросы.

Комментариев от самого депутата или от официальных представителей американских ведомств по ситуации пока нет.

Инга Юмашева в Госдуме России представляет партию Единая Россия. До избрания депутатом Юмашева работала на государственном радио и ТВ, была корреспондентом кремлевского пула.