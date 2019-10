Об этом посол России в США Анатолий Антонов написал в Twitter, назвав такие действия американской стороны «неприемлемыми».

Он добавил, что Юмашева прибыла в США для участия в форуме Форт-Росс Диалог.

The Embassy has sent a note of protest to @StateDept over @FBI questioning of Russian parliament member Inga Yumasheva upon arrival to the US, where she planned to participate in the #FortRossDialogue.#Antonov: Russia considers such actions unacceptable

☑️https://t.co/mA5BPOJ9Rf pic.twitter.com/DndeoRfCVo