В результате обысков у заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова изъяли около миллиона долларов, ему объявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«840 тысяч долларов США были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США», - написала она в Facebook.

В комментариях к посту Максимец уточнила, что врачу уже вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения – содержания под стражей с альтернативой.

Напомним, в четверг, 3 октября, заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ задержали на взятке в 20 тыс. долларов.