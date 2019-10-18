Полицейские проверяют факт незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров Борисполя.
По факту нарушения требований действующего законодательства об охране труда в одном из частных медицинских центров работники Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 271 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
В ходе расследования полицейские узнали, что там могут происходить незаконные медицинские операции.
Правоохранители изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильные камеры с различными биологическими образцами.
По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время