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Полицейские проверяют факт незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров Борисполя.  

По факту нарушения требований действующего законодательства об охране труда в одном из частных медицинских центров работники Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 271 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

В ходе расследования полицейские узнали, что там могут происходить незаконные медицинские операции.  

Правоохранители изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильные камеры с различными биологическими образцами.

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились.
ForUm

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