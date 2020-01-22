У бывшего завотделением Национального института трансплантологии им. Шалимова Олега Котенко, который требовал и получил от пациента более $20 000 взятки за операцию по пересадке печени, приговорили к штрафу.

Об этом говорится в решении судьи Соломенского районного суда Киева Оксаны Криворот от 9 января, пишет Украинская правда.

В 2019 году врач поставил пострадавшему диагноз рак печени на фоне цирроза и гепатита «С», понимая его болезненное состояние здоровья, незаконно требовал оплату за оказание медицинской помощи. Он заверил пациента, что ему необходима операция по пересадке, иначе тот может умереть и требовал 30 тыс. долларов.

В итоге за операцию пациент заплатил 2000 долларов, а врач настаивал на вознаграждении в еще $20 тысяч.

Согласно материалам дела, трансплантолог «безоговорочно признал свою виновность» в вымогательстве неправомерной выгоды и пошел на сделку со следствием.

В итоге, суд утвердил соглашение о признании виновности от 12.12.2019 между прокурором и Котенко и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен).

Как сообщал ForUm, 3 октября прокуратура совместно с СБУ и милицией задержали в Киеве на взятке в 20 000 долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ Олега Котенко.

В результате обысков у врача изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявили подозрение в вымогательстве и получении взятки.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

4 октября Голосеевский райсуд Киева отпустил Котенко под ночной домашний арест.

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении Котенко с должности заведующего отделением на время досудебного расследования. В то же время он может осуществлять деятельность как врач: оказывать медицинскую помощь и участвовать в операциях.