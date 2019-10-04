Генеральный прокурор Украины Русла Рябошапка отказался ответить на вопрос о том, готовит ли ГПУ подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко.

«Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения, поскольку... экстрадиция – процедура очень дорогая и очень длительная. Мы активно работаем и в нашей работе материалов много по чиновникам, бывшим народным депутатам и в том числе действующим народным депутатам. В ближайшее время все узнают о деталях... Мы не хотели бы анонсировать эти вещи», - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве 4 октября, передает Радио Свобода.

О том, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятом президенту Украины по статье о злоупотреблении властью, 2 октября сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в ГПУ.

По сообщению агентства, также готовятся подозрения против некоторых бывших и нынешних народных депутатов. При этом собеседник агентства не уточнил, какого именно дела касаются подозрения.

В августе Государственное бюро расследований сообщило, что работает над 12 производствами по вероятным злоупотреблениям со стороны предыдущего руководства государства, в частности, пятого президента Петра Порошенко.

13 сентября Порошенко приходил на допрос в ГБР.