Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал переписку с бывшим спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, в которой обсуждалась его встреча с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

«Пожалуйста, пришлите мне даты, когда будете в Мадриде. Я завтра встречусь с Ермаком. Он приедет к вам в Мадрид», - написал Волкер Джулиани.





Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, он встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.

Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.

В подтверждение своих слов Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, из которой следует, что последний связал Джулиани с Ермаком.