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Личный адвокат президента США Руди Джулиани показал, как он утверждает, часть его переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, сообщает Голос Америки.

В частности, в сообщении 19 июля, Волкер пишет: «Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому... »

Согласно другому текстовому сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Руди Джулиани сказал в интервью, что госсекретарю Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные «не сделали ничего плохого». Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему «очень жаль» за то, что произошло с Волкером, и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, он встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.
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