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Венчание накладывает особую ответственность на сочетающихся браком, потому что перед лицом Бога супруги дают обещание пожизненной верности друг другу.

Фото: Фома

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

В частности, митрополит отметил, что обеты, которые даются во время венчания, «сродни монашеским обетам, которые невозможно нарушить».

«К сожалению, на практике, конечно, жизнь людей складывается часто по-иному, и мы видим большое количество разводов, в том числе среди православных людей. Это связано с тем, что часто молодые люди вступают в брак поспешно, не взвесив все «за» и «против», не узнав друг друга достаточно хорошо. Такой брак быстро распадается, даже если он был венчанный. А потом те же молодые люди, уже повзрослев, вступают во второй брак, стараются не повторять прежних ошибок, и этот второй брак оказывается прочным. Это довольно распространенная ситуация», - сказал митрополит Иларион.

Также он отметил, что в браке православные супруги должны рожать столько детей, сколько пошлет Бог.

«Таинство венчания на каждого человека возлагает особую ответственность — ответственность не только перед супругом, но и перед Церковью. Кроме того, когда мы венчаем, мы всегда напоминаем супругам о том, что они призваны давать жизнь стольким детям, сколько им пошлет Бог. И это достаточно серьезное требование, которое многие не воспринимают всерьез, но мы, священнослужители, считаем своим долгом об этом напомнить и этого ожидать от своей паствы», - подчеркнул владыка.
ForUm

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