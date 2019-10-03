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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уверяет, что отмена перечня запрещенных к приватизации объектов не означает, что Укрпочта и Укрзализныця будут проданы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Верховная Рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. Из перечня объектов исключили Укрпочту и Укрзализныцю. Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия», - отметил Криклий.

Он добавил, что государство будет обладать контрольным пакетом акций (50%+1 акция) всех стратегических объектов, однако они получат возможность привлекать стратегических инвесторов.

Напомним, 2 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.
ForUm

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