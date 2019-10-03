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Зона пастырской ответственности Русской Православной Церкви включает в себя 16 независимых государств.

Фото: Легойда / Правмир

Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда 2 октября на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

В частности, обсуждая тему гонений на христиан на Ближнем Востоке, Владимир Легойда заявил, что «Русская Православная Церковь – это не Церковь Российской Федерации».

Он подчеркнул тот факт, что «современная Русская Православная Церковь, ее каноническая территория, ее зона пастырской ответственности, включает 16 независимых государств».

По словам Владимира Легойды такая надгосударственная природа «безусловно, налагает на Русскую Православную Церковь особую пастырскую ответственность в ее отношения с государствами и в отношения с международными организациями».
ForUm

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