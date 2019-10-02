В Днипре около 300 человек протестуют против договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник, 1 октября, и планов руководства Украины реализовать «формулу Штайнмайера», сообщает Укринформ.

На площади перед облгосадминистрацией собралось около 300 человек. Они держали флаги «Свободы», «Демократического топора», многие взяли на митинг государственный флаг.

Спикер призвал присутствующих создать координационный совет из местных политических сил и общественных организаций.

В то же время в Кривом Роге на акцию «Нет капитуляции», состоявшейся возле стелы с фотографиями погибших на Донбассе криворожан, вышли около 100 горожан. Общественный порядок обеспечивали сотрудники Криворожского отдела полиции, патрульной полиции Кривого Рога.

Кроме того, акция протеста против согласования «формулы Штайнмайера» состоялась в центре Харькова на площади Свободы возле палатки «Все для победы».

На акцию собрались более 200 активистов общественных организаций «Национальные дружины», «Традиции и порядок», «Союз ветеранов АТО», партий «Национальный корпус» и «Демократична сокира», ВО «Свобода».

«Из-за «формулы Штайнмайера» в Украине может разгореться гражданская война и продолжиться вражеская оккупация. Но Конституция Украины зовет нас на защиту границ, на противостояние капитулянтам, в какие бы формулы они не «облачались». Выборы на Донбассе пройдут под дулом российского автомата, а контрибуцию так называемым «ЛНР» и «ДНР» будем платить мы с вами», - заявил один из участников акции, координатор харьковского Евромайдана, заслуженный журналист Украины Владимир Чистилин.

На акции требовали, среди прочего, привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто «предал Украину, работал на оккупационную администрацию, участвовал в военных операциях против бойцов ВСУ».

Активисты раздавали прохожим напечатанное заявление против капитуляции Украины и требовали от президента Владимира Зеленского, как говорится в заявлении, ввести «реальное, а не фейковое, как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую блокаду временно оккупированных территорий - до полной деоккупации».

Участники акции держали флаги Украины, а также плакаты: «Только победа!», «Нет капитуляции!», «Легализация оккупации?», «Моника Зелински, готовься к Ростову», «Почем нынче Украина?», «Формула Путинмайера - это ложь».

На площади дежурили патрули полиции. Инцидентов не было.

Напомним, сегодня, 2 октября, В центре Киева прошла акция «Нет капитуляции» против подписания Украиной «формулы Штайнмайера».