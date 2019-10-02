Процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных сил Украины и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В министерстве отметили, что разведение войск прежде всего позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и организаций по безопасности, а также позволит провести разминирование территорий. Следовательно, условия проживания местных жителей значительно улучшатся.

По данным Минобороны, участки разведения имеют протяженность около 3 км (из 410 км общей линии разграничения). «Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. «Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается», – подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что на сегодня в Станице Луганской завершился первый шаг разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Следующими участками разведения станут н.п. Золотое и Петровское.

«Вооруженные силы Украины, для которых обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан являются высшей ценностью, продолжать оказывать помощь мирному населению. В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни. Кроме этого, будут иметь продолжение проекты по восстановлению инфраструктуры», – сказано в сообщении.

При этом в Минобороны подчеркнули, что при планировании процесса разведения командованием Вооруженных сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

«Вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и вопросы консолидации усилий по надежной защите жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения есть и будут оставаться приоритетными для украинских воинов. Зная цену и усилия, которые были возложены на удержание каждого метра украинской земли, военнослужащие Вооруженных сил Украины остаются в полной боевой готовности отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины. Стоит также подчеркнуть предусмотренное законодательством Украины право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью», – сказано в сообщении.

Напомним, 1 октября на переговорах в Минске достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.