Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу. Об этом сообщает сообщество «Открытые клетки» на своей странице в Facebook.

«Только что закончилось заседание в Верховном Суде. Коллегия судей отказала в удовлетворении кассационной жалобы охотников. Это означает, что лось остается в Красной книге Украины! Спасибо всем участникам дела, коллегам, а также суду, который нашел справедливый баланс между интересами общества и охотничьих хозяйств», - говорится в сообщении.



Как сообщал ForUm, в декабре 2017 года тогдашний министр экологии Остап Семерак подписал приказ о внесении этого вида животных в Красную книгу.

В конце ноября 2018 года стало известно, что Окружной административный суд Киева исключил лося европейского из Красной книги Украины и отменил запрет охоты на него.

В апреле 2019 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке зоозащитников сумело выиграть в суде апелляцию и оставить лося европейского в Красной книге.