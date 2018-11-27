Окружной административный суд Киева исключил лося европейского из Красной книги Украины и отменил запрет охоты на него.

Как сообщает пресс-служба суда, было рассмотрено в порядке письменного производства административное дело к Министерству экологии и природных ресурсов Украины, Министерству аграрной политики и продовольствия Украины о запрете охоты на лося.

«Суд принял решение частично удовлетворить административный иск – признал противоправными действия Минэкологии по принятию мер о запрете охоты на лося, а также признал противоправным и недействительным приказ данного Министерства «О внесении изменений в Перечень видов животных, заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)», - говорится в сообщении.

Одним из главных оснований отмены приказа стало то, что в соответствующем представлении Нацкомиссии не приведено ни одного научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и не указаны четкие данные о численности популяции и ее динамике.

В протоколе заседания Секции по вопросам охраны животного мира Нацкомиссии по вопросам Красной книги Украины указано, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились. А в представлении Нацкомиссии указано, что Минприроды только объявило тендер на научно-исследовательскую работу по «Оценке состояния популяции лося европейского в Украине и разработке рекомендаций по мерам его сохранения и воспроизводства» и отмечена необходимость проведения мониторинга современного состояния популяции лося европейского в Украине. Других доказательств в подтверждение наличия оснований необходимости занесения лося европейского в Красную книгу Украины суду предоставлено не было.

В то же время приказом Минэкологии предписано запретить охоту на лося европейского на территории Украины сроком на 25 лет.

Однако экспертного заключения Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины по состоянию популяции лося в Украине Министерство в суд не предоставило.

«Учитывая это, суд пришел к выводу о наличии оснований полагать, что ответчиком - Министерством экологии и природных ресурсов Украины, с нарушением требований действующего законодательства, были совершены действия по запрету охоты на лося», - резюмировали в суде.

Как сообщал ForUm, в декабре2017 года Семерак подписал приказ о внесении этого вида животных в Красную книгу. «Численность этих животных в стране будет уточнена в ходе специального исследования», - заявлял министр.