Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке зоозащитников сумело выиграть в суде апелляцию и оставить лося европейского в Красной книге.
Об этом в Facebook сообщает зоозащитная организация UAnimals, передает УНИАН.
По информации на сайте Минприроды соответствующую апелляционную жалобу сегодня рассматривал Шестой апелляционный административный суд.
Как сообщал ForUm, в конце ноября 2018 года стало известно, что Окружной административный суд Киева исключил лося европейского из Красной книги Украины и отменил запрет охоты на него.
В декабре2017 года Семерак подписал приказ о внесении этого вида животных в Красную книгу. «Численность этих животных в стране будет уточнена в ходе специального исследования», - заявлял министр.
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