Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке зоозащитников сумело выиграть в суде апелляцию и оставить лося европейского в Красной книге.

Об этом в Facebook сообщает зоозащитная организация UAnimals, передает УНИАН.

По информации на сайте Минприроды соответствующую апелляционную жалобу сегодня рассматривал Шестой апелляционный административный суд.

Как сообщал ForUm, в конце ноября 2018 года стало известно, что Окружной административный суд Киева исключил лося европейского из Красной книги Украины и отменил запрет охоты на него.

В декабре2017 года Семерак подписал приказ о внесении этого вида животных в Красную книгу. «Численность этих животных в стране будет уточнена в ходе специального исследования», - заявлял министр.