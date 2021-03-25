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Минюст утвердил новый перечень видов растений, которые внесут в четвертую редакцию Красной книги Украины. Он включает 857 видов растений и грибов, сообщила пресс-служба Минприроды.

В третьем издании Красной книги Украины 2009 года их было 826.

Список содержит 625 сосудистых растений (в 2009г. - 611).

Среди них: 61 водорослей (60),

47 мохообразных (46),

56 лишайников (52),

68 грибов (57).

Из прошлого издания изъяли 21 вид. Среди них - водяной орех плавающий и сальвиния плавающая. Эти виды получили большое распространение и стали угрозой для водных живых ресурсов.

В список впервые занесены такие виды растений как хрен крупноплодный (категория «исчезающий»), полынь армянская (категория «исчезающий») и др.

Новый утвержденный перечень, это результат многолетней работы большого коллектива ученых и общественности, и прежде всего, Института ботаники М. Холодного НАН Украины.

С утвержденным Приказом и перечнем видов можно ознакомиться по ссылке.
ForUm

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