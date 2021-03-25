Минюст утвердил новый перечень видов растений, которые внесут в четвертую редакцию Красной книги Украины. Он включает 857 видов растений и грибов, сообщила пресс-служба Минприроды.
В третьем издании Красной книги Украины 2009 года их было 826.
Список содержит 625 сосудистых растений (в 2009г. - 611).
Среди них: 61 водорослей (60),
47 мохообразных (46),
56 лишайников (52),
68 грибов (57).
Из прошлого издания изъяли 21 вид. Среди них - водяной орех плавающий и сальвиния плавающая. Эти виды получили большое распространение и стали угрозой для водных живых ресурсов.
В список впервые занесены такие виды растений как хрен крупноплодный (категория «исчезающий»), полынь армянская (категория «исчезающий») и др.
Новый утвержденный перечень, это результат многолетней работы большого коллектива ученых и общественности, и прежде всего, Института ботаники М. Холодного НАН Украины.
С утвержденным Приказом и перечнем видов можно ознакомиться по ссылке.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время