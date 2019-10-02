Перед началом брифинга относительно подписания «формулы Штайнмайера» 1 октября пресс-секретарь президента Юлия Мендель объявила тему встречи и пригласила президента к кафедре.

«Вы никого не толкали?» – спросил Зеленский у своего пресс-секретаря, после чего поздоровался с журналистами и начал зачитывать заявление.

Напомним, в конце сентября Мендель оттолкнула журналиста «Схем» Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.

Она заявила, что таким образом «останавливала» его.