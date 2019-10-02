также в разделеПолитика
Данилюк заявил, что подал в отставку из-за «Приватбанка» 6
Яременко о «формуле Штайнмайера»: Никто ничего не подписывал 21
«Голос» требует от Зеленского объяснить, что подписали в Минске 36
Зеленский разъяснил страшилки о «формуле Штайнмайера» 92
Данилюк об отставке: Мне не интересны подковерные игры 39
Сайдик подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» 130
Адвокат: Порошенко не получал уведомлений о вызове на полиграф 20
Глава МИД Беларуси считает Минские договоренности неэффективными 29
РосСМИ сообщили, что Кучма подписал «формулу Штайнмайера» 72
Медведчук: Власть не имеет никакого морального права продавать земли сельхозназначения без референдума 25
Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам 47
Медведчук: Почему Зеленского беспокоят океаны, но не волнует Донбасс? 54
Народные депутаты получили первую зарплату 60
Польский центр «Яггелония»: Медведчук рассказал, как прямые переговоры могут урегулировать конфликт на Донбассе 35
В «Слуге народа» хотят перезагрузить НАПК 40
Нардеп заявил о давлении на членов украинской делегации в ПАСЕ 256
Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа» 166
Порошенко не пришел для проведения допроса на «детекторе лжи» 42

Перед началом брифинга относительно подписания «формулы Штайнмайера» 1 октября пресс-секретарь президента Юлия Мендель объявила тему встречи и пригласила президента к кафедре.

«Вы никого не толкали?» – спросил Зеленский у своего пресс-секретаря, после чего поздоровался с журналистами и начал зачитывать заявление.

Напомним, в конце сентября Мендель оттолкнула журналиста «Схем» Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.

Она заявила, что таким образом «останавливала» его.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
1944 грн.
70
Теги