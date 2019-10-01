Кабинет Министров не планирует повышать налоги, а наоборот - будет создавать стимулы для развития бизнеса.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в программе «Свобода слова» на ICTV, передает Укринформ.

«Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя», - отметил глава правительства.

По его словам, государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним, «чтобы они вкладывали свои средства в свое дело и развивали Украину», - подчеркнул Гончарук.

Напомним, советник президента Украины Олег Устенко заявил, что возможностей для снижения налогов с целью стимулирования экономики в Украине на сегодня нет, однако ситуация может измениться в будущем.