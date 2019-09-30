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В воскресенье, 29 сентября, на пункте пропуска государственной границы «Кучурганы-Первомайск» Раздельнянского района Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали осужденного, который 22 сентября совершил побег из участка социальной реабилитации Государственной учреждения «Вознесенская исправительная колония (№ 72)», сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

23 сентября осужденному было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 393 УК Украины и на следующий день судом удовлетворено ходатайство процессуального руководителя Вознесенской местной прокуратуры о предоставлении разрешения для задержания с целью его привода для участия в судебном заседании для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ближайшее время судом будет рассматриваться вопрос об избрании разыскиваемому беглецу меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним,  22 сентября из Вознесенской колонии сбежал заключенный, отбывавший наказание за убийство.
ForUm

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