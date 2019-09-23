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Полиция разыскивает мужчину, который бежал из Вознесенской колонии, отбывая наказание за убийство, сообщает пресс-служба Николаевской области.

Отмечается, что 22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 г.р. уроженец Одесской области Татарбунарского района, осужденный в 2017 году судом Одессы к восьми годам лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство».

Приметы осужденного: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ст. 393 «Побег из места лишения свободы или из-под стражи» Уголовного кодекса Украины. Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Сейчас в регионе проводятся специальные меры для розыска беглеца. Также правоохранители обращаются с просьбой к гражданам помочь установить местонахождение мужчины, и полезную для следствия информацию предоставить Вознесенского отдела полиции по адресу: г.. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.
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