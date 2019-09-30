также в разделеПолитика
«Оппозиционная платформа – За жизнь»: В давлении на свободу слова и репрессиях оппозиции власть Зеленского превзошла режимы Януковича и Порошенко 12
Зеленский: Украина не будет проводить расследований по приказу других стран 20
Кабмин назвал страны, с которыми планируют договориться о безвизе 13
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО 46
Саакашвили хочет вернуться в Грузию 30
Страны Балтии и Грузия присоединились к демаршу Украины в ПАСЕ 27
Кличко подготовил иски к Гончаруку и Богдану 44
Медведчук: Без экономического роста снизить уровень бедности в Украине невозможно 62
Медведчук: Заявления главы МИД Пристайко не улучшают путь переговоров ‒ нужно сначала добиться результата, а уже потом о нем говорить 37
Портнов заявил о вызове Порошенко на «детектор лжи» 27
Джулиани о Луценко: Где отчет по Байдену? 106
Forbes: Украина из-за скандала с Трампом может потерять поддержку США и ЕС 62
Медведчук: Чтобы вернуть Крым, нужно договариваться 43
КИУ назвал «слуг народа», пропустивших больше всего голосований 28
«Варшавский институт»: Роль Виктора Медведчука в переговорах принесет ощутимые результаты 36
Помощник Зеленского: Все, что происходит в США, – их внутренняя кухня 54
Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером 86
«Я училась в Москве»: Ясько заявила о необходимости диалога с Россией 216

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу непредставления полномочий для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины.

Об этом она заявила в своем выступлении 30 сентября на открытии осенней сессии ПАСЕ, сообщает Укринформ.

«Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии», - заявила президент ПАСЕ.

Паскье выразила надежду, что Украина представит полномочия своей новой делегации в скором времени.

Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.

Напомним, 30 сентября - 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована в Верховной Раде 17 сентября, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
4650 грн.
21
Теги