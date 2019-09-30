Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу непредставления полномочий для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины.

Об этом она заявила в своем выступлении 30 сентября на открытии осенней сессии ПАСЕ, сообщает Укринформ.

«Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии», - заявила президент ПАСЕ.

Паскье выразила надежду, что Украина представит полномочия своей новой делегации в скором времени.

Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.

Напомним, 30 сентября - 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована в Верховной Раде 17 сентября, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии.