Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом пишет Politico.

Издание пишет, что Волкер числился в лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.

По данным газеты, Волкер выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем. Он также поддерживал поставки Украине комплексов Javelin.

Politico пишет, что из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть вопросы к бывшему спецпредставителю Госдепа по Украине.

Напомним, как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, он встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

Позже в России отреагировали на отставку Волкера.