Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера только отсрочит выполнение Минских договоренностей.

Об этом он написал в Facebook.

«В этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами», — написал Косачев.

Ранее телеканал CNN со ссылкой сразу на три источника сообщил об отставке спецпредставителя Госдепа по Украине.

Как отмечается, он написал заявление через день после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, которая касается телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа.

Курт Волкер был назначен на должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины 7 июля 2017 года.

Напомним, сегдня появилась информация, что исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине.