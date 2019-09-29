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В составе сводного отряда спасателей в Умани появился вертолет для транспортировки больных паломников-хасидов в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«29 сентября в Умань передислоцирован еврокоптер ГСЧС. Решение руководства ГСЧС об усилении Черкасского сводного отряда еврокоптером связано с необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической», - говорится в сообщении.

Отмечается, вертолет обеспечен необходимым медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям современной экстренной медицины, а для безопасной работы воздушного судна в Умани подготовлена специальная площадка, также оборудованный необходимыми техническими и навигационными средствами.

Кроме того, были согласованы вопросы, связанные с применением этого транспорта для транспортировки больных в Киев, а также возможность осуществления полета в ночное время.

Напомним, около 25 тыс. хасидов прибыли в Украину для празднования в Умани (Черкасская обл.) Рош Ха-Шана — Нового 5780 года по иудейскому календарю.

В этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября.
ForUm

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