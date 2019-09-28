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Около 25 тыс. хасидов прибыли в Украину для празднования в Умани (Черкасская обл.) Рош Ха-Шана — Нового 5780 года по иудейскому календарю.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В этом году праздник отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

За минувшие сутки, 27 сентября, пограничники оформили на въезд в Украину 5687 паломников-хасидов, которые направляются в Умань.

Всего в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломника.

В погранведомстве добавили, что с начала прибытия хасидов (с 6 сентября) через границу не пропустили восьмерых граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезд в Украину во время предыдущего визита.

Паломники-хасиды ежегодно съезжаются в Умань на празднование иудейского Нового года.

В 2019 году ожидается прибытие около 40 тысяч паломников-хасидов.

Празднование в Умани связано с тем, что в городе похоронен цадик (праведник) Нахман, а его могила — одна из наиболее почитаемых святынь и место паломничества для представителей Брацлавского течения хасидизма.

В ночь на Рош-ха-Шана начинают праздновать так, как записано в Торе (иудейском религиозном законе) — массово и шумно. Именно в этот день, по иудейским верованиям, Всевышний вписывает имя и дальнейшее будущее в Книгу жизни.
ForUm

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