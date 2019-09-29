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Министр инфрастуктуры Украины Владислав Криклий объявил о планах разделить ПАО «Укразализыця» на три отдельные компании. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Радио Свобода», отвечая на вопрос относительно будущего руководства УЗ.

«Тут фокус в том, что фактически руководитель «Укрзализныци» априори не может оставаться один, потому что мы планируем создавать три отдельные компании из «Укрзализныци», - отметил Криклий.

По словам министра, соответствующий законопроект разрабатывается совместно с парламентариями.

«Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети.

Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточные, проблемные. И там будем ставить за «кипиай», собственно, минимизировать эти убытки, максимально к нулю.

И третий – это прибыльный, который будет генерировать доходы для государства. Это грузовые перевозки», - пояснил Криклий. «В любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности», - отметил он.

Владислав Криклий также рассказал, что на административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» запустят легальные пассажирские перевозки.
ForUm

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