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Спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что упреки Дональда Трампа в недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом возмутительны.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил немецкому вещателю ARD.

«Обвинять нас в этом - возмутительно», - сказал Эльмар Брок, спецпредставитель Европейской комиссии по вопросам Украины.

Он напомнил, что с 2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро. «И это еще без учета поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка», - сказал он.

Брок добавил, что соглашение о свободной торговле с ЕС в пять раз увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.

«Экспорт из Украины в Европейский Союз резко вырос», - подчеркнул он.

Напомним, в обнародованном тексте скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Трамп также критиковал в целом Евросоюз.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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