Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

По предварительной информации, сотрудник полиции охраны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля «Опель». Проезжая по улице Киевской в ​​городе Бровары, он въехал в остановку общественного транспорта. В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста - от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

На место происшествия сразу же выехала группа следователей ТУ ГБР в Киеве, проведены первоочередные следственные действия.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение. Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ДТП произошло вечером 26 сентября.