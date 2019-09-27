Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским оказался сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

«Его жалоба, обнародованная в четверг, подтвердила, что он аналитик по образованию, и четко дала понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона», — передает Украинская правда.

Офицер ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. По словам источников, он узнал о поведении Трампа «в ходе официальных межведомственных дел».

По данным собеседников издания, сотрудник ЦРУ уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о его личности не приводятся.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в палате представителей Конгресса США, что сделает все возможное для защиты агента от преследований и сохранения его личности в тайне.

«Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, то ли на поле боя, или на рабочем месте», — сказал Магуайр

Как сообщал ForUm, 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.