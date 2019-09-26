В Офисе президента Украины заявили, что следя за ситуацией относительно телеканала 112 Украина, но подчеркивают, что все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии.

«Офис президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала 112 Украина. Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии», – говорится в сообщении пресс-службы ОП.

В ОП также сообщили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. «Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензии региональным вещателям канала 112 Украина.