также в разделеРелигия
В Сумах сотни верующих УПЦ отметили день обретения чудотворного образа Христа Спасителя "Хлеб Жизни" 10
На Буковине сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Божией Матери «Боянская» 9
В Церкви рассказали, в чем миссия монашества 20
Капелланы УПЦ собрались, чтобы найти пути сотрудничества с военными 13
Митрополит Антоний видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ 38
Священник УПЦ считает, что в скандале с письмом по «московскому делу» церковники должны были подписаться, как граждане России 31
В УПЦ опровергли информацию о переходе общины на Сумщине в ПЦУ 11
На Буковине румынские приходы «перетягивают» в ПЦУ 14
В столичный Десятинный монастырь прибыла икона с частицей мощей святого, которому молятся об исцелении болезней слуха и зрения 38
В Женеве на сессии ООН священник УПЦ был назван правозащитником с правом на международную защиту 18
В Киеве 7 октября откроется XVII фестиваль православного кино «Покров» 13
В Минске готовятся к торжествам в честь 30-летия Белорусского экзархата 19
Запорожский митрополит рассказал, почему УПЦ не интересуют предложения Фанара 118
На Донбассе тысячи верующих УПЦ празднуют память преподобных отцов Святогорских 21
Митрополит Антоний – о том, почему преподобный Силуан Афонский считал врагов подарками свыше 18
Предстоятель УПЦ обсудил с Послом Сербии государственно-культурные отношения двух стран 10
В Кривом Роге на горно-обогатительном комбинате открыли храм УПЦ 24
На Волыни сотни верующих УПЦ отметили праздник Зимненской иконы Пресвятой Богородицы 19

Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской занял престол в сложные для всей Руси времена.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл 24 сентября на торжествах в честь 630-летия смерти святого князя, сообщает «Фома».

«Русские княжества, раздираемые междоусобицами, страдавшие от нападений с востока и запада, нуждались в консолидации сил под водительством мудрого государственного деятеля. Таковым и стал великий князь Дмитрий, возглавивший борьбу с ордынским игом», – отметил Патриарх.

Именно под началом великого князя, добавил Патриарх Кирилл, войска победили неприятеля на Куликовом поле, «открыв тем самым путь к объединению русских земель и освобождению их от чужеземного владычества».

Также Предстотель РПЦ напомнил, что Дмитрия Донского благословил на битву преподобный Сергий Радонежский словами: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш».

Однако не менее важным является тот факт, подчеркнул Патриарх Кирилл, что Дмитрий Донской «был не только выдающимся правителем и талантливым полководцем, но и настоящим христианином, который вел богобоязненную жизнь и отличался особой скромностью и благочестием».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1299 грн.
10
Теги