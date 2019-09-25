Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской занял престол в сложные для всей Руси времена.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл 24 сентября на торжествах в честь 630-летия смерти святого князя, сообщает «Фома».

«Русские княжества, раздираемые междоусобицами, страдавшие от нападений с востока и запада, нуждались в консолидации сил под водительством мудрого государственного деятеля. Таковым и стал великий князь Дмитрий, возглавивший борьбу с ордынским игом», – отметил Патриарх.

Именно под началом великого князя, добавил Патриарх Кирилл, войска победили неприятеля на Куликовом поле, «открыв тем самым путь к объединению русских земель и освобождению их от чужеземного владычества».

Также Предстотель РПЦ напомнил, что Дмитрия Донского благословил на битву преподобный Сергий Радонежский словами: «Победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш».

Однако не менее важным является тот факт, подчеркнул Патриарх Кирилл, что Дмитрий Донской «был не только выдающимся правителем и талантливым полководцем, но и настоящим христианином, который вел богобоязненную жизнь и отличался особой скромностью и благочестием».