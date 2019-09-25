До 1 октября будет восстановлено движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

На своей странице в Facebook он опубликовал видео о том, как происходит капитальный ремонт объекта.

«Продолжаются работы по обновлению важного объекта инфраструктуры столицы – Борщаговского путепровода. На днях там открыли автомобильное движение отремонтированной полосой в направлении центра. Чтобы как можно быстрее закончить ремонт всей центральной полосы и восстановить движение скоростного трамвая, дорожники работают практически круглосуточно, - написал Кличко. - На этой неделе демонтируют 2 временных трамвайных переезда и соединят трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами. До 1 октября, как и обещали, движение скоростного трамвая восстановят», - подчеркнул мэр столицы.

Он также отметил, что завершаются работы по ремонту 5 станций скоростного трамвая Борщаговской ветки. Это будут современные и комфортные станции.

«Путепровод, который с момента сдачи в эксплуатацию в 1967 не был капитально ремонтирован, находился в аварийном состоянии и требовал неотложного обновления. Работы пришлось осуществлять масштабные: ремонт опор, несущих конструкций, мостового полотна автопроездов, обновление трамвайной части и тротуаров. По сути, специалистам за несколько месяцев пришлось фактически строить новый мост», - отметил Кличко.

Он также напомнил, что до конца 2019 строители планируют полностью восстановить движение авто обновленной частью путепровода. А с весны 2020 начнутся работы на противоположной части путепровода.