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Возле одного из домов на бульваре Кольцова в Святошинском районе Киева обнаружили тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба полиции.

Вчера около 21:00 по спецлинии 102 в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение от медиков о том, что на бульваре Кольцова человек получил ножевое ранение. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвым 27-летнего киевлянина. По предварительным данным судмедэксперта, на теле потерпевшего обнаружено четырнадцать колото-резаных ран. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного преступления и лиц, причастных к нему.
ForUm

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