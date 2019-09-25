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Кабинет Министров Украины на своем заседании провел ряд увольнений, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Начинаем процесс полной перезагрузки власти! Сегодня есть первые громкие увольнения», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Правительство уволило руководителей 8 государственных структур, в частности, главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

Кабинет Министров Украины уволил:

- председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря;

- руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;

- руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко;

- руководителя Государственного агентства резерва Вадим Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова;

- председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.

Напомним, 25 сентября Кабинет Министров принял заявление об увольнении Славомира Новака с должности и. о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
ForUm

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