Кабинет Министров Украины на своем заседании провел ряд увольнений, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Начинаем процесс полной перезагрузки власти! Сегодня есть первые громкие увольнения», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Правительство уволило руководителей 8 государственных структур, в частности, главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.
Кабинет Министров Украины уволил:
- председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря;
- руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;
- руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко;
- руководителя Государственного агентства резерва Вадим Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова;
- председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.
Напомним, 25 сентября Кабинет Министров принял заявление об увольнении Славомира Новака с должности и. о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
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