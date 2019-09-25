Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет до конца года планирует централизовать в правительстве все, что может. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы начали проводить реформу Кабмина, которая сэкономит много бюджетных денег и сделает его более эффективным. Сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и многое другое. Всего предварительно мы насчитали таких 19 направлениям», – отметил он.

По словам Дубилета, каждый министр возглавляет огромную структуру. «И едва ли не большинство сотрудников в них занимается не формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями. Почему так происходит? С одной стороны, каждое министерство сейчас является отдельной юрлицом, и многие атрибуты им предполагаются по закону. С другой стороны, до последнего времени министры часто пытались отгородиться друг от друга стенами (в прямом и переносном смысле), а не работать, как одна команда - даже в таких банальных вопросах, как экономия на масштабе», – подчеркну министр.

«Первая ласточка уже ушла. На этой неделе мы договорились с Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут «аутсорсить» ресурсы Секретариата. Я хочу к концу следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Причем я уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов», – написал он.

По мнению Дубилета, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму. «Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву», – сообщил министр.

Напомним, 25 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров начинает перезагрузку власти.