также в разделеПолитика
Дудкин: Маховик преследования свободы слова в Украине раскручивался последние пять лет 13
В МИД надеются на начало конструктивного диалога с Венгрией 16
Дубилет хочет усадить все министерства в одном здании 28
«Вся страна его очень ждет»: у Авакова рассказали, как встретят Януковича в Украине 43
Зеленский намерен пригласить Трампа в Украину 26
Зеленский уклонился от комментариев о телефонном разговоре с Трампом 23
В Германии уверяют, что не выдают визы владельцам паспортов РФ из ОРДЛО 19
СМИ: Зеленский провел короткие переговоры с Лавровым 78
Трамп пообещал тормозить помощь Украине из-за Европы 48
Украина подписала соглашение о безвизе с Колумбией 24
Зеленский: Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов 40
Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» 38
Трамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским 57
Дело Маркива: Зеленский предложил Конте создать совместную следственную группу 39
Зеленский встретился с генсеком НАТО 24
Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН 86
Медведчук: Пытаясь угодить власти, Нацсовет превратился в ресурс борьбы с независимыми СМИ 18
Медведчук рассказал, что нужно сделать, чтобы существенно снизить цену на газ 54

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров начинает перезагрузку власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Время тех, кто привык «отсиживаться» на работе вместо того, чтобы работать, исчерпано! Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих. Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает», – написал он.

По словам премьера, Кабмин вводит контрактную государственную службу. «Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат – свободен», – подчеркнул Гончарук.

Кроме того, он сообщил, что правительство ликвидирует бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений по неэффективной работе госслужащих. «Раньше таких сотрудников не могли уволить годами из-за адской бюрократии», – отметил премьер.

«Изменится структура оплаты труда: больше производительности - высшая премия! Во властные кабинеты - амбициозную молодежь! У кого «глаза горят» - ищи себя на https://career.gov.ua. В честных, порядочных и умных людях Украина нуждается больше всего! Присоединяйся к строительству страны новой эры», – написал Гончарук.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла Закон №1066 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
5504 грн.
55
Теги