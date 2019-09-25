Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров начинает перезагрузку власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Время тех, кто привык «отсиживаться» на работе вместо того, чтобы работать, исчерпано! Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих. Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает», – написал он.

По словам премьера, Кабмин вводит контрактную государственную службу. «Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат – свободен», – подчеркнул Гончарук.

Кроме того, он сообщил, что правительство ликвидирует бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений по неэффективной работе госслужащих. «Раньше таких сотрудников не могли уволить годами из-за адской бюрократии», – отметил премьер.

«Изменится структура оплаты труда: больше производительности - высшая премия! Во властные кабинеты - амбициозную молодежь! У кого «глаза горят» - ищи себя на https://career.gov.ua. В честных, порядочных и умных людях Украина нуждается больше всего! Присоединяйся к строительству страны новой эры», – написал Гончарук.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла Закон №1066 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти».