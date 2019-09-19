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Верховная Рада упростила порядок принятия на государственную службу и освобождения с нее.

За соответствующий закон №1066 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти», во время пленарного заседания проголосовали 228 народных депутатов, сообщает пресс-служба ВР.

Отмечается, что закон направлен на упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождения с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением закона, и устранение избыточного (на уровне закона) регулирования соответствующих общественных отношений.

Законом вносится ряд существенных изменений в законы «О государственной службе», «О Кабинете Министров Украины» и «О центральных органах исполнительной власти», касающихся ограничения действия законодательства о труде на государственную службу, упрощения порядка принятия на государственную службу и освобождения с нее, повышения ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности, устранение лишних промежуточных органов обжалования, при сохранении безусловного права на судебное обжалование, введение возможности контрактной государственной службы и устранение избыточного (на уровне закона) регулирования указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегируются Кабинету Министров Украины.

 
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