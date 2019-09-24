Русская служба BBC News сняла документальный фильм о якутском шамане Александре Габышеве, который шел «изгонять» Путина из Кремля.

Мужчина рассказал, что желающих присоединиться к лагерю проверял его соратник «Ворон». «Нам трудно, когда у нас незнакомые люди, предателей много. Шаман знает об этом и ждет момента», – сказал «Ворон».

На пути в Москву к команде шамана с интересом обращались встречные. Впрочем, не все понимают или разделяют позицию шамана. Кое-кто говорит, что мужчина «хочет перемен» в России, поэтому отправился в столицу. Кому-то идея прогнать Путина не понравилась.

Габышев заявляет, что не принадлежит к традиционным шаманам и что дар у него от природы. Кроме того, в лагере якута соединили шаманизм с верой в Иисуса Христа – проводили ежедневный православный молебен. «Я иду именно прогонять Путина-демона. Ни один волос, ни одно физическое страдание мы демону не имеем права причинять. Если мы проиграем, над нами месть свершится страшная», – подчеркнул якут.

Как известно, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года. «Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области мужчину задержали. Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд выпустил его под подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

