Российский шаман Александр Габышев, который шел в Москву выгонять президента России Владимира Путина из Кремля, стал подозреваемым по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом проекту Радио Свобода Сибирь.Реалии сообщил координатор правозащиты движения «Открытая Россия» Алексей Прянишников.

«По этой статье ему грозит срок до четырех лет. После задержания они пообещали освободить его под подписку о невыезде в обмен на то, что он подпишет добровольное согласие на обследование в психдиспансере. Конечно, это незаконно – они должны были требовать обследования через суд. Плюс ко всему – это ночное задержание и отказ всех ведомств - ФСБ, МВД, следом - отвечать на наши официальные запросы о местонахождении Габышева, то есть фактически попытки спрятать - безусловное нарушение», - сказал Прянишников.

По его словам, сейчас с Габышевым работают двое юристов «Открытой России». Защита планирует подать заявление об отказе проходить обследование, согласие на которое была получена незаконным путем.

В международной правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и призвали освободить его. В российском представительстве организации заявили, что реакция властей на его действия выглядит абсурдной, а Габышев, как и другие граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и религиозных обрядов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 20 сентября заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию шамана.

Напомним, рано утром в четверг, 19 сентября, на границе Бурятии и Иркутской области РФ задержали шамана Александра Габышева, идущего пешком из Якутска в Москву, чтобы, как он сам объяснил, «изгнать Путина».

Габышев в марте начал свое путешествие с дальневосточного Якутска в Москву, где он намеревался «выгнать» Путина из Кремля в 2021 году. Он называл президента России «порождением темных сил», которому под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали более миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.